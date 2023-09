DE HURLEVENT A MARIE-GALANTE Le Colombier Bagnolet, 10 février 2024, Bagnolet.

DE HURLEVENT A MARIE-GALANTE Samedi 10 février 2024, 18h00 Le Colombier gratuit sur réservation

Cette carte blanche s’intègre dans un projet plus large de création prévu en 2025 autour des Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë faisant dialoguer l’œuvre avec sa réécriture par Maryse Condé, La Migration des cœurs. La compagnie présentera un état de l’adaptation, dans lequel seront présents les personnages des romans, les processus de vengeance, de réparation, au-delà de toute question morale, les fantômes qui circulent dans les paysages anglais comme en Guadeloupe, dans ces territoires où les éléments dominent, dans leur bruit et leur fureur. On croisera aussi l’autrice Emily Brontë, devenue un mythe après la publication du roman sous un nom d’homme, et dont on ne sait rien si ce n’est des paradoxes : une femme isolée, et pourtant totalement ancrée dans les réalités juridiques et les conflits politiques de son époque qui, au fond du Yorkshire, invente le premier héros noir du roman occidental en la personne d’Heathcliff.

Anne Monfort

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Paris Île-de-France 01.43.60.72.81 http://lecolombier-langaja.com https://www.facebook.com/Le-Colombier-Cie-Langajà-Groupement-1755881214732196;https://www.instagram.com/theatre_le_colombier/?utm_medium=copy_link [{« type »: « link », « value »: « https://le-colombier-langaja.placeminute.com/event/lecture/de-hurlevent-a-marie-galante »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lecolombier-langaja.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143607281 »}] Lieu de résidence d’une compagnie et de l’auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d’expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

