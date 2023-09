LES AMOURS DE LA PIEUVRE Le Colombier Bagnolet, 31 janvier 2024, Bagnolet.

Direction artistique et chorégraphie Rebecca Journo

Performance : Rebecca Journo, Mathieu Bonnafous, Véronique Lemonnier, Raphaëlle Latini, Jules Bourret

En pensant à l’estampe d’Hokusai Le Rêve de la femme du pêcheur, cette installation invoque le caractère érotique, étrange et monstrueux de la pieuvre en le transposant dans le corps : la langue des performeur.e.s devient l’objet à partir duquel le mouvement s’organise, s’apparentant à un tentacule enfoui à l’intérieur du corps — un corps comme « épris » d’une pieuvre.

Ce travail s’inscrit dans la continuité d’une recherche d’écriture chorégraphique et sonore en interaction directe, en proposant une immersion dans un laboratoire où l’on dissèque le corps par le son.

Note d’intention / Rebecca Journo

«Les amours de la pieuvre» est un projet d’installation-performance qui recherche une forme expérimentale chorégraphique, acoustique et plastique. Ce travail s’inscrit dans une démarche de co-écriture où le son et le corps interagissent en direct. L’es- pace s’envisage comme un laboratoire où l’on dissèque le corps par le son, où l’on superpose gestes chorégraphiques et fabri- cation sonore. Par là, je ne souhaite pas établir de hiérarchie entre geste dit technique et geste performatif. Je me demande plutôt comment chaque interprète/technicien présent dans l’espace entre en jeu et affecte la composition en direct. Le projet symbolise aussi un désir d’émancipation où l’on s’autorise à envisager un cadre de représentation moins conforme et préétabli. L’univers du projet, l’organisation de l’espace-temps et l’utilisation des différents médiums implique d’emblée une forme d’in- timité partagée avec le spectateur et appelle à penser un dispositif immersif. Je me demande comment susciter la curiosité du spectateur afin de l’attirer dans cet univers fantasmagorique et le plonger à l’intérieur du corps et de la matière.

Production La Pieuvre

Coproduction et soutiens L’Échangeur – CDCN Hauts-de-France, Théâtre Le Colombier (Bagnolet), KLAP – Maison pour la danse, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, Laboratoire Chorégraphique de Reims, La Fileuse – Friche artistique, Le Regard du Cygne

Partenaires publics Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France, Région Île-de-France, Département de la Seine Saint Denis

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Paris Île-de-France Lieu de résidence d'une compagnie et de l'auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d'expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T19:00:00+01:00 – 2024-01-31T20:00:00+01:00

Festival Faits d’Hiver La Pieuvre

© Véronique Lemonnier