LA CLAMEUR DU VIDE Le Colombier Bagnolet, 1 décembre 2023, Bagnolet.

LA CLAMEUR DU VIDE Vendredi 1 décembre, 19h00 Le Colombier

Première lecture publique

Rencontre avec Marc Garcia Coté, Anne Sée et l’équipe de création à l’issue de la lecture

La clameur du vide est le quasi-monologue d’une femme qui essaie de sauver un homme qui s’apprête à sauter du toit de son immeuble. Elle fait face à cette situation depuis le balcon du sixième étage de son appartement parisien ; la rue et le vide les séparent. Dans cet instant suspendu, au bord du précipice, elle essaie dans l’urgence de créer un lien pour retenir l’homme en attendant les secours. Malgré une parole pleine de maladresse quelque chose semble apaiser l’homme, ou du moins l’immobiliser. À travers lui, elle va trouver un chemin vers elle-même jamais envisagé auparavant. À travers ce défi, elle va réparer un moment enfoui de son passé qui, soudainement incarné par cet homme, ressurgit dans le présent. La possibilité d’un nouvel espoir pour chacun d’eux.

Note d’intention / Marc Garcia Coté

En 2019 j’ai travaillé avec Anne Sée dans «Pas pleurer», un spectacle d’Anne Monfort. C’était une vraie rencontre person- nelle et professionnelle. Je songe depuis à écrire un texte pour elle. «La Clameur du vide» est un texte très spécial que je lui confie. Ce texte parle de ma rencontre face à un homme qui voulait sauter du haut de son immeuble il y a une dizaine d’années. Une situation délicate que j’ai décidé de métamorphoser en théâtre pour rendre hommage aux personnes qui se retrouvent un jour ou l’autre dans cette situation extrême. Avec le recul de ce vécu, j’ai envie de questionner les spec- tateurs par le biais du théâtre : comment réagissons-nous face à une telle situation quand nous n’avons que l’outil de la parole ? Je ne m’étais jamais posé la question avant de vivre cette situation. J’ai envie que cette question résonne et fasse envoler l’imagination du spectateur, qu’il puisse se mettre à la place de cette femme qui explore tous les moyens par la parole pour essayer de sauver quelqu’un qu’elle ne connaît pas. Le suicide et le geste suicidaire sont déployés comme toile de fond. Je ne raconte pas l’histoire de cet homme afin de garder ce territoire de pudeur qui lui appartient.

Production Mise en lumière

Coproduction Théâtre Le Colombier (Bagnolet), Dau Al Sec Arts Escèniques de Barcelone

Soutien Festival Oui! (Festival de théâtre en français de Barcelone)

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Paris Île-de-France Lieu de résidence d'une compagnie et de l'auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d'expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:10:00+01:00

Marc Garcia Coté Anne Sée

© Júlia Balcells Roca