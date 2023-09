FIBRES et IRIS Le Colombier Bagnolet, 24 novembre 2023, Bagnolet.

FIBRES et IRIS Vendredi 24 novembre, 19h30 Le Colombier

PREMIÈRE PARTIE DE SOIRÉE

FIBRES

Danse-Performance / Durée 25min

Chorégraphie et lumière Séverine Rième

Interprétation Séverine Bauvais

FIBRES est une forme concentrique où l’immersion dans la matière cotonneuse et l’accumulation des différents matériaux du son, de la lumière, et du corps donnent lieu à un espace nébuleux où les projections imaginaires surgissent.

Le corps en jeu, confondu à la matière, figure à la fois l’état fœtal et la disparition, il tend à transmettre des sensations enfouies d’abandon, de perte de repère, et de dilution. La matière en transformation trouble la perception et la confusion du corps à cette matière invite le spectateur à la dématérialisation et à la rêverie.

DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE

IRIS

Danse-Voix / Durée 50min

Direction artistique, lumière, performance, voix Séverine Rième

IRIS est un solo vocal, oral et gestuel : une plongée dans l’obscur, une visite aux fantômes et aux ombres qui nous habitent. Une masse de matière plastique noire s’anime, d’où surgissent des mots. Les mots du poète martiniquais Aimé Césaire. La poésie se lie et se délie dans le mouvement du corps et de la matière.

Ma découverte de la langue du poète a été un choc sensible, esthétique et politique.

Celle-ci alimente ma recherche artistique depuis plusieurs années : je souhaite la donner à ressentir, à voir, à entendre dans un grand bouillonnement des sens !

Production Cie HORIZOM

Résidences Micadanses – addp (Paris), Théâtre Le Colombier (bagnolet), Théâtre de Criel-sur-mer, Dans les parages – Cie la zouze (Marseille), Centre chorégraphique national de Roubaix, L’étincelle-Théâtre Louis Jouvet (Rouen), La coopérative chorégraphique (Caen)

Soutiens ODIA Normandie, Drac Normandie, Direction de la culture et du patrimoine Région Normandie, Département de la Seine-Maritime, Caisse des dépôts de Normandie, Ménagerie de verre (Paris)

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Paris Île-de-France Lieu de résidence d'une compagnie et de l'auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d'expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d'associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d'auteurs ou démarches artistiques qui parce qu'ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d'une contre-culture. En ces moments d'urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

Séverine Rième Séverine Bauvais

© Cie HORIZOM