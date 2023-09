NE VOUS INQUIÉTEZ PAS Le Colombier Bagnolet, 21 novembre 2023, Bagnolet.

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS Mardi 21 novembre, 14h30 Le Colombier

« Je m’appelle Nina, j’ai 16 ans, et je reviens de l’enfer. Pendant plus d’un an je me suis vendue à des inconnus. Mon corps, mon sexe, mon sourire, j’ai tout offert… Pour de l’argent, oui. Mais moi, je me racontais que c’était pour conquérir ce dont je rêvais tant depuis mes 13 ou 14 ans : la liberté. »

Il nous a paru nécessaire d’aborder la prostitution des mineurs à travers un récit qui témoigne du vécu intérieur d’une victime. L’histoire de Nina et ses parents nous a immédiatement intéressés pour deux raisons.

D’abord parce que Nina est l’exacte opposée de tous les stéréotypes qu’on projette à l’évocation de la prostitution d’enfants. C’est une jeune fille de condition sociale plutôt aisée, en réussite scolaire, entourée par sa famille.

Ensuite parce que la présence du père permet d’apporter un contrepoint méconnu et d’ouvrir des pistes à l’intérieur même du récit pour lutter contre ce fléau.

Même si la pièce aborde des thématiques difficiles (le viol, l’addiction, les violences sexuelles…) il nous a semblé fondamental de ne pas masquer la réalité et la violence qui accompagne le phénomène de la prostitution des mineurs. Notre but avec ce texte est de toucher le public adolescent, de créer une empathie avec le personnage de Nina, pour provoquer une réaction et une prise de conscience des conduites à risque et ainsi ouvrir le dialogue lors du temps d’échange proposé à l’issue de la représentation.

La pièce alterne les récits introspectifs qui dévoilent l’intériorité, les angoisses et les difficultés des protagonistes, des moments corporels et musicaux qui apportent une respiration, des scènes jouées qui témoignent des différentes rencontres qui jalonnent le parcours de Nina et de son père.

SPECTACLE DÉBAT

La représentation se fait en deux temps : un premier temps de spectacle autour de l’adaptation du témoignage de Nina et Thierry Delcroix « Papa, viens me chercher ! » qui retrace la descente aux enfers d’une jeune adolescente dans la prostitution et la drogue ; un second temps d’échange entre le public, l’équipe artistique et l’association Meduz (spécialisée dans la prévention et la lutte contre la prostitution des mineurs) pour approfondir les thématiques abordées par le spectacle, élargir les questions autour du phénomène de la prostitution des enfants en France et répondre aux interrogations du public.

Production Cie Le cri de l’escargot

Partenaires – Soutiens FIPD (fonds interministériels de prévention de la délinquance), CAF de Paris, Théâtre Le Colombier (Bagnolet)

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Paris Île-de-France 01.43.60.72.81 http://lecolombier-langaja.com https://www.facebook.com/Le-Colombier-Cie-Langajà-Groupement-1755881214732196;https://www.instagram.com/theatre_le_colombier/?utm_medium=copy_link Lieu de résidence d’une compagnie et de l’auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d’expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T14:30:00+01:00 – 2023-11-21T16:00:00+01:00

theatre pédagogie

© Owena Cabannes