L’HOMME TRANSIT Le Colombier Bagnolet, 11 novembre 2023, Bagnolet.

L’HOMME TRANSIT Samedi 11 novembre, 18h00 Le Colombier Gratuit sur réservation

L’homme transit est l’histoire de trois personnages.

L’enfant du pays, jeune, homosexuel, dynamique, issu des quartiers (les Tarterêts). Il est né en France et néanmoins a reçu une éducation de son pays d’origine, le Mali. Il est français, mais noir. Il ne se sent pas chez lui en France, notamment à cause du regard des autres, des français blancs. Il est révolté contre l’éducation de ses parents. Il veut rompre cette filiation, mais n’y arrive pas. Il est aussi révolté contre son pays de naissance.

L’ancien, un « bledard » désillusionné. Il vit en France depuis plus de cinquante ans et son regard est toujours tourné vers son pays d’origine (pays non défini). Il ne s’est jamais senti chez lui. Il a toujours vécu avec l’idée de rentrer un jour dans son pays d’origine. Il a l’impression de vivre avec « sa valise ». Il ne s’est jamais installé nulle part. Il est seul. Ses enfants ne suivent plus son envie, celle d’un futur retour. Il ne comprend plus ses enfants.

Le raciste blanc, jeune, dynamique. Il n’aime pas les noirs. Il se sent déraciné dans son propre pays et ne se sent plus chez lui. Il ne peut pas supporter l’idée d’être au même niveau qu’un noir. Il a pourtant essayé de se rapprocher d’eux, de les connaître, de les comprendre mais il n’y arrive pas. II pense qu’ils doivent tous retourner dans leur pays. Pourtant, il est convaincu que la France a besoin d’eux.

Ces trois parcours de vie se croisent, s’entrelacent, se tissent de fil en aiguille. Les trois personnages se retrouvent dans cette incapacité d’agir, sont dans une situation sclérosée, ils vivent en transit. Ils voient leur avenir comme un gouffre. Ces trois parcours de vie racontent le quotidien d’une certaine France d’aujourd’hui.

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet 75020 Paris Île-de-France 01.43.60.72.81 http://lecolombier-langaja.com https://www.facebook.com/Le-Colombier-Cie-Langajà-Groupement-1755881214732196;https://www.instagram.com/theatre_le_colombier/?utm_medium=copy_link [{« type »: « link », « value »: « https://le-colombier-langaja.placeminute.com/event/lecture/l-homme-transit »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lecolombier-langaja.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143607281 »}] Lieu de résidence d’une compagnie et de l’auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d’expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T18:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

2023-11-11T18:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

Simon Pitaqaj L’homme transit