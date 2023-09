P’TIT JEAN LE GEANT Le Colombier Bagnolet, 7 novembre 2023, Bagnolet.

P’TIT JEAN LE GEANT 7 – 11 novembre Le Colombier

« Je viens d’un pays qui n’existe plus. Ce pays c’est la Yougoslavie. »

Vingt ans après la fin du conflit, les anciens combattants, les criminels de guerres restent toujours impunis alors que les blessures restent ouvertes, que la douleur continue. Certains sont morts, d’autres sont libres et mènent une vie opulente. Ces anciens criminels de guerre sont protégés par des politiciens corrompus, sont devenus intouchables et peuvent circuler et vivre partout dans le monde à leur guise.

P’tit jean le Géant est un ancien général-criminel de guerre qui a fui son pays et qui a fait le choix de vivre comme un anonyme. Il va essayer de prendre la posture d’un citoyen du monde, se fondre dans la masse. Cet homme, pourtant, lutte entre sa vie antérieure/intérieure et le désir de normalité. Les horreurs qu’il a commises lui restent en travers de la gorge. Dévasté, il n’arrive ni à les digérer ni à les vomir. Les fantômes le hantent. Les femmes cousues, les rescapées, les sacrifiées … sont là, pour lui rappeler ses crimes

Simon Pitaqaj raconte l’héritage de nos ancêtres, la guerre, la violence, le génocide qui est ancré dans notre peau, dans notre mémoire. Nous sommes conscients, nous luttons contre, mais nous sommes incapables de nous débarrasser de cette mémoire. Notre regard est tourné à la fois vers le passé et le futur. Cela fait de nous des hommes et femmes en transit. Incapables d’agir. Le futur est-il pour celui qui ose sortir de ce transit ?

Note d’intention / Simon Pitaqaj

J’ai quitté mon pays, à 15 ans, en plein conflit. Incapable de faire la guerre ou trop capable ? Enfant soldat ou enfant fuyard ? Un vrai combattant ou un vrai innocent ?

Je débarque en France, en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. J’ai rencontré Ibrahim le géant, l’algérien, un ancien basketteur international.

En 1995, il a fui le terrorisme. Nous sommes devenus amis.

Ibrahim est-il un ancien sportif ou un ancien terroriste ? A-t-il fui le terrorisme ou l’état qui le combat ? Que cherche-t-il ? Que cherchons-nous ? Pourquoi la France ? Réaliser un rêve ? Sauver notre peau ? Quelle est notre vie passée ? Avons-nous commis des crimes ? Combien, lesquels ? Sommes-nous deux minables ou deux criminels ?

Depuis trente ans que je vis en France, partout où je me retrouve on me renvoie à ces questions : qui suis- je, qui étais-je, d’où je viens, ai-je fait la guerre ? Ces questions résonnent en moi, me poursuivent, me font douter, je commence à vriller et me dis : peut-être qu’au fond de moi je suis un criminel ou que j’aurai pu le devenir ! Combien de fois (dans mes rêveries, peut-être) je me suis dit que j’aurais dû faire la guerre, aider mon pays, mon peuple, me venger des crimes commis.

Toutes ces questions habitent ces deux personnages, le récit se mêle à la fiction. Ici, il est question de gens qui ont commis des crimes, des actes barbares et qui ont fui leur pays pour construire une vie ailleurs, une vie anonyme. Est-ce si évident ? Nous sommes à la limite entre des hommes banals et des monstres. Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ? L’humain est capable de monstruosités. Certains ont des regrets, d’autres non. C’est avec cette dualité entre crime et innocence, passé et présent, vie et mort, victime et bourreau, récit et fiction que nous nous sommes confrontés. Nous allons raconter notre enfance, notre vie, nos rêves. Nos fantômes prendront place et s’exprimeront.

Cette pièce est un cri qui ne sort pas, qui germe en nous. A nous d’offrir la lumière à cette racine étouffée.

Production Compagnie Liria

Coproduction Théâtre Le Colombier (Bagnolet), Théâtre de Corbeil-Essonnes

Soutiens Artcena (aide à la création), Région Ile-de-France, Département de l’Essonne, La Fonderie (Le Mans), Les Laboratoirs d’Aubervilliers, l’amin théâtre – TAG

Lieu de résidence d'une compagnie et de l'auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d'expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles.

Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

© Cie Liria