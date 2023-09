ANIMAL MANAGER – Pour le bien-être illimité Le Colombier Bagnolet, 10 octobre 2023, Bagnolet.

ANIMAL MANAGER – Pour le bien-être illimité 10 – 21 octobre Le Colombier

Un couple lutte contre un processeur d’algorithmes.

L’action se déroule dans un espace de bien-être et de performance. À la fois entreprise de reconstruction professionnelle et espace d’habitation. Il s’agit d’inscrire et de pousser la logique managériale au centre même du foyer. Quels sont les mécanismes de transmission des angoisses qui coupent l’homme de sa nature et l’enferment dans un paradigme professionnel suicidaire ? Y a t-il une incompétence universelle face au respect de l’individu dans la gestion de nos grandes entreprises ? Les deux personnages luttent ensemble contre leur propre tendance à s’auto-exploiter, leur peur de l’isolement et du licenciement.

Propos

Cette comédie met en perspective l’intimité d’un couple avec les techniques de management au sein d’une entreprise à la fois maison, bureau et lieu de performance publique. Les protagonistes sont à la fois surmotivés et à bout de souffle : vendre et sauver l’entreprise de façon effrénée. Convoquant dans leur appartement multi fonctionnel et ultra connecté, notre enfermement professionnel, notre recherche du bonheur, nos clichés de réussite, notre commerce primitif…

Dans cette performance du travail en direct la violence et le rire coexistent. Vertige du dédoublement entre des espaces qui remettent en question l’intimité et ses frontières, pour des managers qui travaillent et génèrent leurs propres outils de surveillance.

LA PRESSE EN PARLE

« Rien n’est à ajouter aux écrits et commentaires pointus et pertinents de Gilles Sampieri rapportés ici : réflexion sur le travail, vision d’un monde manipulé par les technologies, condition existentielle.

Les comédiens Céline Marguerie et Fabrice Clément sont remarquables, investis par leur mission scénique coupée au cordeau, entre échanges de propos manifestes et gestes corporels extravertis, révélés furtivement dans des flashes de lumière éblouissante dans le noir du plateau, un rituel implicite ponctuant la fin des monologues ou dialogues des personnages en mal d’être. Comme si le corps que l’activité professionnelle oblige à se taire dans la soumission, d’un coup, échappait à son sujet, à son corps défendant, ne serait-ce qu’un instant, et dévoilait par de petits gestes, tics et petites mimiques intempestives et incontrôlables, ses obsessions et ses frustrations, s’opposant intérieurement à la loi du travail qui ne doit jamais manifester ni émotions ni réactions. (…) Les figures sculptées sont abouties, entre le déni de soi et la volonté de résister et de s’affirmer, vrais reflets de managers en question, entre être humain et robot, entre vie intime et vie sociale.

Un ballet dansé percutant, à la manière du théâtre du quotidien de Vinaver revisité années 2000/20- contrôle rigoureux de sa propre présence au bureau et partition jouée des interventions verbales, un livret d’opéra pour deux figurines entre maîtrise et humour, vives, cinglantes et non condescendantes – un tueur et une tueuse dont les victimes existentielles seraient finalement eux-mêmes.

Véronique Hotte – Hottello

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://le-colombier-langaja.placeminute.com/event/contemporain/animal-manager-oct23-invitation-pro »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lecolombier-langaja.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143607281 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T19:30:00+02:00 – 2023-10-10T20:45:00+02:00

2023-10-21T19:30:00+02:00 – 2023-10-21T20:45:00+02:00

© Gilles Sampieri