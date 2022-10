BLUE SKIES Le Colombier, 25 mars 2023, Bagnolet.

01.43.60.72.81 http://lecolombier-langaja.com https://www.facebook.com/Le-Colombier-Cie-Langajà-Groupement-1755881214732196;https://www.instagram.com/theatre_le_colombier/?utm_medium=copy_link Lieu de résidence d’une compagnie et de l’auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d’expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles. Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

Conception Street Level Industries

AVANT-PREMIÈRE / ÉTAPE DE TRAVAIL

Quatre performeurs affirment, chantent, chuchotent, déclament, énoncent, énumèrent, hurlent, racontent, récitent, questionnent… un collage de textes, de listes, de témoignages, de chansons…

Il s’agit aussi d’un collage musical de compositions originales trouvées dans l’improvisation, constructions bruitistes et nappes délicates. Ce collage s’agrémente de détournements de chansons de pop et de musiques de films. Collages également de différentes approches de niveaux de jeu, de formes, d’ambiances. Tout est produit en direct sur scène avec des instruments inventés faits de bric et de broc, des objets sonores, des jouets, dans une esthétique de bricolage, du provisoire, du lo-fi.

Un engagement politique et une charge émotionnelle cohabitent avec un humour teinté d’ironie.br> Le but recherché est un état des lieux, un affrontement subjectif et poétique de notre époque cannibale. Une poésie de l’horreur et un chantier vers autre chose. L’idée de la transformation est sous-jacente, qu’elle soit matérielle ou spirituelle. La quête de sens aussi. La voie indiquée, presque par inadvertance, est celle de l’art.

Écriture – Conception – Performance

Agnès Belkadi, Adele Doguet, Françoua Garrigues, Michael Ghent

Production Street Level Industries

Soutien – résidence La Générale (Paris), La Fonderie (Le Mans), Acte If, Théâtre Le Colombier (Bagnolet – 93)



© Françoua Garrigues