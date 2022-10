La Femme Saumon Le Colombier, 24 mars 2023, Bagnolet.

01.43.60.72.81 http://lecolombier-langaja.com https://www.facebook.com/Le-Colombier-Cie-Langajà-Groupement-1755881214732196;https://www.instagram.com/theatre_le_colombier/?utm_medium=copy_link Lieu de résidence d’une compagnie et de l’auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d’expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles. Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

LA FEMME SAUMON

Écriture Tom Politano

Mise en scène Tom Politano et Myrtille Bordier

LECTURE / ÉTAPE DE TRAVAIL

La Femme Saumon, c’est le récit d’une métamorphose. Celle d’une jeune femme de 30 ans, carnivore et casanière, cloitrée chez elle à regarder la télévision à coup de matches de football et de documentaires animaliers. Pas franchement sympathique de première abord, elle arbore une détestation du monde par une misanthropie assumée et volontairement dérangeante. Enfermée, bloquée dans une noirceur sarcastique, elle peine à voir le bout du tunnel.

Puis quelque chose va se produire. Un déclic qui ne viendra ni d’un ouvrage philosophique du début du siècle ni d’une lecture des oeuvres complètes d’Ovide mais d’un reportage sur la reproduction des saumons en haute montagne. La découverte de cet animal et de son fonctionnement va bouleverser son quotidien et asseoir en elle un désir de transformation. Un désir d’écailles et de branchies, un désir de rupture avec l’espèce humaine qu’elle haït dans ce qui la constitue. Dans ce qu’elle a d’invasif et de plastifié.

Elle va alors entreprendre un voyage initiatique pour se déployer en dehors des limites de son corps, de son genre et de son espèce.

Nous la retrouvons, enfermée dans sa salle de bain, plongeant dans l’eau glaciale, le chauffage électrique au maximum, en quête d’un choc de température pour devenir ce qu’elle souhaite devenir : un saumon.

La Femme Saumon est le monologue d’un être extravagant et hors norme abandonnant une identité non choisie pour une autre, en totale adéquation avec ce qu’elle est en vérité ; exposant ainsi le portrait d’un être qui décide de faire de son corps un terrain politique, un étendard de sa philosophie. Préférant lutter pour trouver sa place dans ce monde plutôt que de s’en extraire à jamais, la métamorphose devient son seul espoir de salut.

Par une prise de parole franche et incisive, un lien étroit d’intimité se tisse entre les spectateurs et ce personnage entier sans concession. Prenant forme sous leurs yeux, la Femme Saumon les mène à travers les méandres de sa transformation.

Interprétation Lucile Oza

Scénographe-Éclairagiste Nicolas Marie

Distribution en cours

VENDREDI 24 MARS 2023 RENCONTRE

Avec Tom Politano et l’équipe de création à l’issue de la lecture

Production Supernova Compagnie

Co-productions NEST-CDN de Thionville, Théâtre le Hublot

Soutien – résidence Théâtre Le Colombier (Bagnolet – 93)



