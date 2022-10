Animal Manager Pour le bien-être illimité Le Colombier, 1 février 2023, Bagnolet.

01.43.60.72.81 http://lecolombier-langaja.com https://www.facebook.com/Le-Colombier-Cie-Langajà-Groupement-1755881214732196;https://www.instagram.com/theatre_le_colombier/?utm_medium=copy_link Lieu de résidence d’une compagnie et de l’auteur, metteur en scène Gilles Sampieri. Le Colombier est un espace de recherche et d’expérimentation artistique. La Compagnie Langajà groupement y travaille et y produit ses propres spectacles. Le projet de notre compagnie est d’associer à notre travail artistique un espace de rencontre et de témoigner du travail parallèle de plusieurs équipes sur le processus du langage contemporain. Des points de vue d’auteurs ou démarches artistiques qui parce qu’ils diffèrent, participent ensemble à identifier les nouveaux fondements d’une contre-culture. En ces moments d’urgence pour le spectacle vivant, chercher à la racine des expériences une reconnaissance entre artiste et public, où résiste une nécessité.

ANIMAL MANAGER

Pour le bien-être illimité

Écriture et mise en scène Gilles Sampieri

Un couple lutte contre un processeur d’algorithmes.

L’action se déroule dans un espace de bien-être et de performance. À la fois entreprise de reconstruction professionnelle et espace d’habitation. Il s’agit d’inscrire et de pousser la logique managériale au centre même du foyer. Quels sont les mécanismes de transmission des angoisses qui coupent l’homme de sa nature et l’enferment dans un paradigme professionnel suicidaire ? Y a t-il une incompétence universelle face au respect de l’individu dans la gestion de nos grandes entreprises ? Les deux personnages luttent ensemble contre leur propre tendance à s’auto-exploiter, leur peur de l’isolement et du licenciement.

PROPOS

Cette comédie met en perspective l’intimité d’un couple avec les techniques de management au sein d’une entreprise à la fois maison, bureau et lieu de performance publique. Les protagonistes sont à la fois surmotivés et à bout de souffle : vendre et sauver l’entreprise de façon effrénée. Convoquant dans leur appartement multi fonctionnel et ultra connecté, notre enfermement professionnel, notre recherche du bonheur, nos clichés de réussite, notre commerce primitif…

Dans cette performance du travail en direct la violence et le rire coexistent. Vertige du dédoublement entre des espaces qui remettent en question l’intimité et ses frontières, pour des managers qui travaillent et génèrent leurs propres outils de surveillance.

Avec Fabrice Clément et Céline Marguerie

Collaboration artistique Maxime Levêque

Création musicale Gilles Sampieri

Lumière Melchior Delaunay

Régie générale Rémy Chevillard

Collaboration dramaturgie Lucile Latour

Assistante costumes-accessoires Karine Lombardo

Communication-Médiation Alexia Roch

MARDI 31 JANVIER 2023 RENCONTRE

Avec Gilles Sampieri et l’équipe de création À l’issue de la représentation

Production Cie Langajà Groupement, Théâtre Le Colombier (Bagnolet)

Soutiens Festival Auteurs en acte – Compagnie SourouS – Théâtre Victor Hugo (Bagneux)

Résidences La Maison du parc Jean-Moulin-Les guilands (Bagnolet), l’Amin Théâtre-Le TAG (Grigny)

La Cie Langajà-Groupement est soutenue financièrement par Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Bagnolet et la Région Île-de-France.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:30:00+01:00

2023-02-04T20:30:00+01:00