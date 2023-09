LE BOND SOURD DE LA BÊTE FÉROCE – MICHAËL HALLOUIN Le Collet-de-Dèze, 7 juin 2024, Le Collet-de-Dèze.

Le Collet-de-Dèze,Lozère

Pouvons-nous nous désintoxiquer du pétrole ? Un personnage et un acteur tentent une désintoxication avec de la science et de la poésie. Ils tracent une tangente entre hydrocarbures et chevalerie.

2024-06-07 fin : 2024-06-07 . EUR.

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie



Can we detox from oil? A character and an actor attempt to detoxify with science and poetry. They trace a tangent between hydrocarbons and chivalry.

¿Podemos desintoxicarnos del petróleo? Un personaje y un actor intentan desintoxicarse con ciencia y poesía. Trazan una tangente entre hidrocarburos y caballerosidad.

Können wir uns vom Öl entgiften? Eine Figur und ein Schauspieler versuchen eine Entgiftung mit Wissenschaft und Poesie. Sie ziehen eine Tangente zwischen Kohlenwasserstoffen und Ritterlichkeit.

