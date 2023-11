MARCHÉ DE NOËL Le Collet-de-Dèze, 9 décembre 2023, Le Collet-de-Dèze.

Le Collet-de-Dèze,Lozère

le marché de Noël du Collet de Dèze prend place au cœur du village.

10h: marché de producteurs, artisanat,déco…

12h: apéritif musical en présence du père Noël, démonstration de danse par « soleil dansant ».

17h: retraite aux flambeaux et illuminatio….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

the Collet de Dèze Christmas market takes place in the heart of the village.

10am: producers’ market, crafts, decorations…

12pm: musical aperitif with Santa Claus, dance demonstration by « soleil dansant ».

5pm: torchlight procession and illuminatio…

el mercado de Navidad de Collet de Dèze tiene lugar en el corazón del pueblo.

10 h: mercado de productores, artesanía, decoración…

12 h: aperitivo musical en presencia de Papá Noel, demostración de baile del « soleil dansant ».

17.00 h: desfile de antorchas e iluminación…

der Weihnachtsmarkt von Le Collet de Dèze findet im Herzen des Dorfes statt.

10 Uhr: Markt mit Erzeugern, Kunsthandwerk, Dekoration…

12 Uhr: Musikalischer Aperitif in Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Tanzvorführung von « soleil dansant ».

17 Uhr: Fackelzug und Beleuchtung…

Mise à jour le 2023-11-17 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère