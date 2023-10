Séjour artistique – Le Collet d’Auron Le Collet d’Auron Saint-Étienne-de-Tinée Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Étienne-de-Tinée Séjour artistique – Le Collet d’Auron Le Collet d’Auron Saint-Étienne-de-Tinée, 30 octobre 2023, Saint-Étienne-de-Tinée. Séjour artistique – Le Collet d’Auron 30 octobre – 3 novembre Le Collet d’Auron Le séjour artistique au Collet d’Auron propose aux enfants maralpins de 6 à 12 ans de découvrir la culture artistique. A Auron, les enfants bénéficieront d’un cadre naturel exceptionnel, propice à l’évasion et au dépaysement. Les séjours favoriseront la découverte de la faune, de la flore et du patrimoine local, avec des activités principalement orientées sur l’extérieur. L’épanouissement et le bien être de l’enfant sont une préoccupation première pour les équipes pédagogiques. L’organisation du séjour permettra de préserver le rythme de l’enfant, en veillant à alterner les activités à haute et basse intensité ainsi que des temps de détente libre.

Ce séjour permettra aux enfants de découvrir . Le Collet d'Auron 06660 Auron Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

