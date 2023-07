Résidence en structure d’accueil – Evan Bourgeau Le Collet d’Auron Saint-Étienne-de-Tinée Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Étienne-de-Tinée Résidence en structure d’accueil – Evan Bourgeau Le Collet d’Auron Saint-Étienne-de-Tinée, 10 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Tinée. Résidence en structure d’accueil – Evan Bourgeau 10 – 28 juillet Le Collet d’Auron Résidence en structure d’accueil – Evan Bourgeau

Du 10 au 28 juillet, l’artiste Evan Bourgeau réalisera sa résidence Rouvrir le Monde en structure d’accueil avec le Collectif ESA lors d’une colonie qui se déroulera à Auron.

Lors de sa résidence, l’artiste partagera son temps de création avec un temps de transmission avec les jeunes participants à la colonie d’été du Collectif ESA, autour d’atelier de photographie. Une restitution de résidence collective est prévue à La Station, (89, route de Turin, 06300 Nice), en janvier 2024. Le Collet d’Auron Boulevard Pompidou, 06660 Auron Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493232900 http://www.lecolletdauron.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T16:00:00+02:00 – 2023-07-10T18:00:00+02:00

2023-07-28T16:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00 © La Station Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Saint-Étienne-de-Tinée Autres Lieu Le Collet d'Auron Adresse Boulevard Pompidou, 06660 Auron Ville Saint-Étienne-de-Tinée Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Le Collet d'Auron Saint-Étienne-de-Tinée

Le Collet d'Auron Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-de-tinee/