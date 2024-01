Le collège Villon raconte la Libération de Paris Musée de la libération de Paris Musée du Général Leclerc Musée Jean Moulin Paris, samedi 18 mai 2024.

Le collège Villon raconte la Libération de Paris La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée de la libération de Paris Musée du Général Leclerc Musée Jean Moulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Un projet d’éducation artistique et culturelle, avec une forte dimension mémorielle.Les élèves d’une classe de 3e du collège François Villon visitent les collections du musée de la Libération de Paris et choisissent des oeuvres dont ils vont s’inspirer lors d’un atelier d’écriture animé par un auteur, Dorian Masson.

Les textes produits raconteront les journées de la Libération de Paris d’août 1944. Ils seront ensuite enregistrés en podcasts et accessibles aux visiteurs du musée grâce à des QR codes placés sur les vitrines des objets qui les ont inspirés.

Le travail des élèves prend ainsi toute sa place dans le parcours de visite et les élèves eux-mêmes deviennent acteurs de la vie du musée.

Musée de la libération de Paris Musée du Général Leclerc Musée Jean Moulin 23 allée de la deuxième division blindée, 75015 Paris, France Paris 75015 Paris Île-de-France 0140643944 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période et cassettes vidéo. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation des deux musées.

(c) Pierre Antoine / Paris-Musées