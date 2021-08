Montbrison Collège Victor de Laprade Loire, Montbrison Le collège Victor de Laprade, un bâtiment historique Collège Victor de Laprade Montbrison Catégories d’évènement: Loire

De la cour d’honneur à la « galerie des portraits » en passant par la chapelle ou encore l’ancienne bibliothèque, retracez la riche histoire du site et admirez les fresques du révérend Père Couturier ainsi que les magnifiques vitraux de Francisco Borès.

20 personnes maximum par visite (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Suivez les jeunes guides et laissez-vous conter l'histoire de ce bâtiment qui servit de couvent aux Ursulines avant d'être transformé en collège au début du XIXe siècle.

