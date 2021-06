Sedan Office de Tourisme Ardennes, Sedan Le collège Turenne Office de Tourisme Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

Construit à la fin du XIXe siècle par Édouard Depaquit, architecte-urbaniste de la ville, le collège Turenne s’inscrit dans l’extension urbaine de Sedan qui sort alors de ses remparts. Ce collège de la IIIe République, cher aux Sedanais, a traversé le XXe siècle non sans être marqué par les deux guerres mondiales. Rdv devant l’Office de Tourisme, 15 place d’Armes

Réservation obligatoire.Tarifs : adultes 5,50 euros / – de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 3,50 euros / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans

Nouveauté 2021 : venez découvrir le collège Turenne et son histoire. Office de Tourisme 15 place d’Armes 08200 Sedan Sedan Ardennes

