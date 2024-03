Le collège PMF ouvre ses portes au joli mois de l’Europe Collège Pierre Mendès France Soyaux, samedi 4 mai 2024.

Le collège PMF ouvre ses portes au joli mois de l’Europe Programme de mobilité Erasmus+ et ouverture linguistique renforcée au collège Pierre Mendès France Samedi 4 mai, 09h00 Collège Pierre Mendès France

Présentation des projets de mobilité européens Erasmus+ Allemagne et Autriche, des parcours linguistiques renforcés anglais , espagnol et allemand. Notre particularité: le collège se singularise par son offre multilinguiste: découverte des langues portugaise , russe et suédoise par des natifs à travers les clubs de langues qui se déroulent chaque semaine.

