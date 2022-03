Le Collectif Minuit 12 et Créart’UP présentent le spectacle de danse Ecume Centre Paris Anim’ Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Collectif Minuit 12 et Créart'UP présentent le spectacle de danse Ecume Centre Paris Anim' Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 21h00 à 21h45

gratuit

Le festival Créart’UP revient les 06, 07 et 08 avril pour présenter tous les projets lauréats de la session 2021/2022. 13 projets artistiques et culturels innovants et passionnants : danse, médiation culturelle, exposition, concert, théâtre… Ecume À la manière d’un conte dansé, Ecume plonge les spectateurs dans une histoire vieille comme le monde : celle qui nous lie à l’eau. L’eau que nous maîtrisons, dominons. L’eau qui nous donne vie ou la reprend. Cette pièce incarne l’essence du Collectif Minuit 12 : des productions dansées, visuelles et sonores. Une écologie par les corps, l’environnement au cœur du mouvement. Collectif Minuit 12 Centre Paris Anim’ Jacques Bravo ex Nouvelle Athènes 14-18 rue de la Tour des Dames Paris 75009 Contact : https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2022/ https://fb.me/e/1BnI8JDOy Danse

