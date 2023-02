Le collectif 3DT à la Place La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le collectif 3DT à la Place La Place, 20 janvier 2023, Paris. Du vendredi 20 janvier 2023 au lundi 03 avril 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 20h00

. gratuit

La Place est fière d’exposer la fresque du collectif 3DT, crew incontournable du graffiti, créée sur mesure pour MODULES. 3DT est un collectif créé en 1992 par Xane à Saint-Denis. Depuis trente ans, Xane, Weane, , Xoer, Shone, , Deask , et tous ses membres, marquent la ville de leur style unique et se sont inscrits dans l’histoire du graffiti français. Rues, toits, tunnels, métros, trains… Rien n’a été épargné par ces activistes acharnés. Dans les années 2000, ils se dirigent vers l’univers de la décoration en créant une société de création de décors et d’identités visuelles, tout en continuant à quadriller la ville et à transmettre leur passion du graffiti aux plus jeunes dans les quartiers. WEANE activiste depuis la fin des années 80. Il est issu du graffiti vandale et s’exprime sur tout support en France et en Europe. XANE est le fondateur des crews 3DT et LBN. Il découvre le graffiti en 1985 dans le quartier de ses grands-parents à Stalingrad. En 1987, il commence à peindre et intègre le groupe des BMC de Saint Denis. XOER vit à Paris et commence le graffiti en 1991 sous le surnom « Ary X », avant d’opter pour XOER. Passant du chrome et noir à la couleur, Xoer est un artiste versatile. SHONE a commencé le graffiti en 1990. Spécialisé en lettrage, il s’inscrit dans la lignée des tagueurs du 13ème arrondissement. DEASK, quant à lui, a commencé le graffiti en 2000. Il est spécialisé dans les personnages réalistes et la reproduction de photos. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact :

