Aubervilliers La Brèche Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Le collectif 164 vous invite au spectacle ! La Brèche Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Le collectif 164 vous invite au spectacle ! La Brèche, 18 septembre 2021, Aubervilliers. Le collectif 164 vous invite au spectacle !

La Brèche, le samedi 18 septembre à 15:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, La Brèche ouvre ses portes au public pour organiser une journée animée et festive autour d’un banquet. Au programme : spectacles, performances, animations, restauration sur place et le temps fort de cette journée : l’arrivée des vélos de La Brèche à 16h. Samedi 18 Septembre, à partir de 15h – temps fort à 16h Entrée libre sans réservation Spectacle – repas : à partir de 18h30. Réservation conseillée : évé[[nements164@gmail.com](mailto:nements164@gmail.com)](mailto:nements164@gmail.com) 164 rue Henri Barbusse – 93300 Aubervilliers

Entrée libre sur réservation

La Brèche ouvre ses portes au public pour organiser une journée animée et festive autour d’un banquet. La Brèche 164 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers Aubervilliers Paul Bert Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Brèche Adresse 164 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers lieuville La Brèche Aubervilliers