GISELLE(S) PIETRAGALLA – DEROUAULT LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix GISELLE(S) PIETRAGALLA – DEROUAULT LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix, 20 février 2024, Roubaix. Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault esquissentdans cette grande création pour dix-huit danseurs, unerelecture résolument féministe d’un des ballets romantiquesles plus célèbres.

Tarif : 30.20 – 48.50 euros.

Début : 2024-02-20 à 20:00 Réservez votre billet ici LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Code postal 59100 Lieu LE COLISEE - ROUBAIX Adresse 31 RUE DE L'EPEULE Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville LE COLISEE - ROUBAIX Roubaix Latitude 50.690608 Longitude 3.16223 latitude longitude 50.690608;3.16223

LE COLISEE - ROUBAIX Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/