LE LAC DES CYGNES LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix Catégorie d’Évènement: Roubaix LE LAC DES CYGNES LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix, 27 janvier 2024, Roubaix. Vivez ou revivez le fameux Lac des Cygnes au Colisée, interprétépar la compagnie The Ukrainian National Ballet of Odessa !

Tarif : 30.20 – 45.50 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00
Réservez votre billet ici
LE COLISEE – ROUBAIX
31 RUE DE L'EPEULE
59100 Roubaix

