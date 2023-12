SALVATORE ADAMO LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix Catégories d’Évènement: 59

Roubaix SALVATORE ADAMO LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix, 21 janvier 2024, Roubaix. Le concert initialement prévu le 22 octobre 2023 à 17h00 est reporté au 21 janvier 2024 à 17h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésDans son dernier album, sorti en janvier 2023, Salvatore Adamo, en connaisseur averti,revisite et adapte 14 standards anglo-saxons. Il nous fait l’honneur de venir les interprétersur notre scène sans oublier bien sûr quelques uns de ses plus grands succès.

Tarif : 37.20 – 52.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:00
Réservez votre billet ici
LE COLISEE – ROUBAIX
31 RUE DE L'EPEULE
59100 Roubaix

