Pablo Mira Passé Simple Jeudi 28 novembre 2024, 20h00 Le Colisée De 39 à 29€

L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente dernières années.

Avec la complicité de Morgane Riester, il parcourt tous les thèmes de notre société : famille, sexualité, nouvelles technologies…autant de domaines sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90’s – les années de son enfance !

Pas de nostalgie, que de bons mots pour mettre de l’humour sur la vie d’aujourd’hui et ça fait du bien !

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

2024-11-28T20:00:00+01:00 – 2024-11-28T21:30:00+01:00

