Changer l’eau des fleurs 15 et 16 avril 2024 Le Colisée De 35 à 22 €

L’histoire de Violette Toussaint, gardienne de cimetière de Brancion-en-Chalon, est aussi touchante, intrigante que lumineuse de résilience.

Malgré une vie parsemée de drames et de deuils, Violette accueille les visiteurs de façon chaleureuse et généreuse. Elle prend soin de son jardin et offre une tasse de café à ceux qui viennent lui rendre visite. Elle aime passer ses vacances d’été avec sa fille Léonine et sirote deux dés à coudre de porto chaque soir pour se détendre.

Mais, sa tranquillité est bousculée par l’arrivée de Julien Seul, un commissaire de police qui cherche à comprendre pourquoi sa mère souhaite répandre ses cendres sur la tombe d’un certain Gabriel. Vous vous laisserez entraîner dans une enquête pleine de mystères et de surprises, tout en découvrant le destin incroyable de Violette et son lien particulier avec la mort.

Cette pièce de théâtre s’inscrit dans la tradition des drames intimes, des récits de ces existences ordinaires bien que fracassées, sur un air connu et parfois un peu naïf, et qui consiste à réaffirmer que les petites choses comptent, que la saveur et la surprise surgissent partout. Laissez-vous transporter dans un univers fascinant, pour une soirée poétique et réflexive sur les mystères de la vie, mélangeant émotions fortes et moments d’évasion.

La comédienne Caroline Rochefort a été nommée RÉVÉLATION FÉMININE aux Molières 2022.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

