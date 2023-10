Oublie-moi Le Colisée Roubaix, 9 avril 2024, Roubaix.

Oublie-moi Mardi 9 avril 2024, 20h00 Le Colisée De 39 à 28€

Il était une fois dans un petit univers acidulé et tendre, Jeanne et Arthur. Marie-Julie Baup incarne avec beaucoup de justesse Jeanne. Elle partage une histoire d’amour idéale avec Arthur, joué par Thierry Lopez. On assiste à leur rencontre, au jeu de la séduction réciproque, leurs attentions touchantes et leur connivence inouïe. Tout est parfait, jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du pain et un timbre. C’était pourtant simple à retenir.

Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier… Véritable coup de cœur du festival Off d’Avignon, cette pièce rencontre un énorme succès, mérité, couronné de quatre Molières : celui du Théâtre privé, de la Comédienne pour Marie-Julie Baup, du Comédien pour Thierry Lopez et de la Mise en scène !

Tout est juste dans le traitement du sujet : la mise en scène particulièrement judicieuse, le décor délicat, écrin d’amour devenu prison mentale, le jeu des comédiens évidemment, particulièrement bouleversant, qui saura vous émouvoir aux larmes. Un bijou de tendresse et d’émotions.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Pièce de théatre aux 4 Molières près de Lille Sortir à Roubaix

