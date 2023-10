Une idée géniale Le Colisée Roubaix, 21 mars 2024, Roubaix.

Une idée géniale Jeudi 21 mars 2024, 20h00 Le Colisée De 39 à 28€

Marion et Arnaud décident d’emménager ensemble. Après la visite d’un appartement, Arnaud émet un léger doute : et si Marion avait eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ?

Plus tard, le hasard fait qu’il rencontre le sosie de ce dernier. Il échafaude alors un plan : le sosie devra se faire passer pour le véritable agent immobilier. Ça, c’est une idée géniale ! Pour pimenter cette supercherie, pourquoi ne pas provoquer une rencontre entre le vrai et le faux agent, voire faire apparaître un frère jumeau à l’improviste ? C’en est trop pour Arnaud, qui ne voit pas double, mais triple…

Cette comédie recèle une véritable cascade de quiproquos, de situations incongrues, portée par des comédiens pétillants. Difficile de ne pas rire devant tant de situations improbables, car l’humour de ce théâtre de boulevard est plus qu’efficace. Sébastien Castro et José Paul ont une force comique inégalable, Laurence Porteil et Agnès Boury (Molière de la Comédienne secondaire) se montrent impressionnantes : le quatuor s’en donne à cœur joie et le public en redemande.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:30:00+01:00

