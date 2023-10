Béjart Ballet Lausanne Le Colisée Roubaix, 15 mars 2024, Roubaix.

…dont le fameux Boléro, véritable monument de la danse contemporaine !

Tous les hommes presque toujours s’imaginent, titre emprunté à l’écrivain suisse Ludwig Hohl, est entièrement chorégraphié sur les musiques de John Zorn, l’un des compositeurs majeurs de la musique contemporaine américaine. Gil Roman, disciple génial et inspiré du maître, s’immerge dans l’univers exploré par le talentueux multi-instrumentiste de 1990 à 2017. C’est ainsi que pas à pas, d’un mouvement, d’un geste, Gil Roman a entraîné ses danseurs au-delà des murs.

En 1983, Maurice Béjart crée à New York 7 danses grecques. Le charme opère dans cette chorégraphie travaillée dans le sens de la rigueur mathématique révélatrice des racines d’un peuple, d’un groupement ethnique, culturel pour devenir ce ballet où la Grèce est d’autant plus présente que les emprunts à son folklore sont minimes.

Plus de 50 ans après sa création, Béjart révèle l’amour et la séduction, dans le somptueux Boléro, une chorégraphie de soliste, intemporelle, hypnotique et envoûtante. Seul sur une grande table rouge, un danseur répète inlassablement le même balancement lascif. Autour de lui, une quarantaine de danseurs l’observent puis le rejoignent peu à peu.

« Tant que la danse sera considérée comme un rite, rite à la fois sacré et humain, elle remplira sa fonction. » Maurice Bejart

En métro : Station Gare Jean Lebas.

2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:20:00+01:00

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:20:00+01:00

