Pierre Richard : Je suis là mais je ne suis pas là Mardi 12 mars 2024, 20h00 Le Colisée De 39 à 28€

Faux distrait, tendre pitre, éternel maladroit, ayant marqué plusieurs générations avec son personnage attachant, il nous invite à vivre un moment privilégié dans lequel il partage à cœur ouvert sa vie passionnée et passionnante, avec une pointe de nostalgie et une sincère émotion.

Dans ce nouveau spectacle, Pierre Richard, comédien né à Valenciennes il y a 88 ans, revient sur les moments forts de sa carrière et nous fait découvrir l’envers du décor, avec des anecdotes. Il met ainsi un terme à un demi-siècle de malentendus : dans la vie, il n’est pas distrait ! En abordant également les thèmes de la famille, de l’amitié et de l’amour, qui sont autant de fils conducteurs de sa vie personnelle et professionnelle, Pierre Richard nous offre un regard intime sur ses relations, avec une sensibilité et une générosité qui lui sont propres.

Ce spectacle unique est une véritable ode à la vie et au talent de Pierre Richard, alors ne manquez pas ce rendez-vous avec ce grand artiste tant aimé !

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

2024-03-12T20:00:00+01:00 – 2024-03-12T21:30:00+01:00

DR