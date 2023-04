Kim Wilde Le Colisée, 11 février 2024, Roubaix.

Kim Wilde Dimanche 11 février 2024, 19h00 Le Colisée De 40 à 62 €

Prêts pour une soirée de folie ?

Cette icône de la pop des années 80 a vendu des millions d’albums dans le monde entier avec des tubes tels que Kids in America, Cambodia, You Keep Me Hangin’ On e_t bien d’autres._

Le concert de Kim Wilde sera l’événement de l’année pour les fans de musique pop-rock. L’artiste sera accompagnée d’un groupe de musiciens talentueux qui apporteront une touche de modernité à ses chansons légendaires. En tout intimité son public, voilà une excellente façon de célébrer ses 40 ans de carrière et son amour de la pop avec le rock ‘n roll !

Alors, préparez-vous à chanter et danser sur les classiques de Kim Wilde et à découvrir ses nouveaux morceaux lors d’une soirée inoubliable au Colisée. Réservez dès maintenant vos places car elles partiront vite !

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE [{« type »: « link », « value »: « https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=5692378C-C280-A4AF-87DD-1FBA16C05317 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 24 07 07 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coliseeroubaix.com »}] Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T19:00:00+01:00 – 2024-02-11T21:30:00+01:00

2024-02-11T19:00:00+01:00 – 2024-02-11T21:30:00+01:00

Concert à Roubaix Sortir près de Lille

DR