Une grande chorégraphie absolument sublime interprétée par vingt danseurs de talent, réunis sur la musique de l’un des fondateurs de Daft Punk.

« La danse, art de l’indicible par excellence, n’est-elle pas la plus à même de mettre à nu nos peurs, nos angoisses, et nos espoirs ? Elle stigmatise nos rituels, révèle l’incongruité de nos postures qu’elles soient d’ordre sociales, religieuses ou païennes. ».

C’est ainsi et par le prisme des rituels contemporains et des mythes fondateurs qu’Angelin Preljocaj interroge ce qui nous lie tous en tant qu’êtres humains. Ce chorégraphe, pour qui les mythes sont des sources d’inspiration, a décidé de nous plonger au cœur des grands récits fondateurs de notre Histoire.

À la manière des impressionnistes, il dialogue entre les mythologies antiques et celles de notre temps afin d’aborder un ensemble de thèmes universels et intemporels comme la guerre, l’amour, la lutte, le désir, ou encore la puissance. Les vingt danseurs incarnent ces personnages antiques : Amazones, Minotaure, dieux Olympiens… Mythologies, création absolument exceptionnelle, retranscrit le résultat de cinq années de travail et une parfaite alchimie entre les danseurs.

Avec une musique signée Thomas Bangalter (co-fondateur des Daft Punk), on aurait pu s’attendre à un registre détonnant de sons électroniques. Celui-ci est tout autre, puisque sa composition est classique, proche de la musique de film. L’orchestre de chambre de Paris, propose dans cet enregistrement une instrumentation riche en couleurs et en nuances. Ce tableau vivant promet de stimuler vos sens.

Partez à la découverte des mythes d’hier et d’aujourd’hui.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T21:00:00+01:00

