Bertrand Belin Le Colisée Roubaix, 3 février 2024, Roubaix.

Bertrand Belin Samedi 3 février 2024, 20h00 Le Colisée De 39 à 28 €

Avec Tambour Vision, son septième album, Bertrand Belin s’aventure sur des terrains inexplorés en mettant en avant les synthétiseurs dans un style pop épuré, invitant à « l’ivresse des sens et des luttes ».

Connu pour son allure de dandy rock, l’artiste délaisse progressivement la guitare au profit des synthétiseurs et du souffle polyphonique du mellotron. L’album, minimaliste et rythmé par d’élégantes pulsations électro, se révèle être une rêverie impressionniste et planante qui interroge subtilement notre rapport au monde, aux autres et à la liberté. On y décèle des influences variées, du rock des années 50 à Talking Heads, en passant par David Bowie et Alex Cameron, sans pour autant réussir à catégoriser la musique de Bertrand Belin.

Sa présence sur la scène du Colisée précédera de peu les ultimes dates de sa tournée, à Paris. Ne manquez pas cette chance rare de vivre une soirée hors du commun avec Bertrand Belin, un artiste dont le talent n’a d’égal que sa générosité sur scène.

Par ici l’extrait de Taratata de septembre 2023

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

