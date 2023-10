Suite Royale Le Colisée Roubaix, 30 janvier 2024, Roubaix.

Suite Royale Mardi 30 janvier 2024, 20h00 Le Colisée De 46 à 33 €

En 15 ans de mariage c’est la première fois qu’Antoine invite Pauline dans un somptueux palace parisien. S’il a réservé la suite royale, une folie pour leurs modestes moyens, c’est parce qu’il a une grande nouvelle à lui annoncer. Une nouvelle qui va bouleverser pour toujours leur paisible existence…

Julie de Bona, l’actrice incontournable de la fiction française (Le Bazar de la Charité, Les Combattantes_…) et Bruno Salomone ( Denis Bouley dans la série familiale _Fais pas ci, fais pas ça sur France 2 aux côtés d’Isabelle Gélinas ) sont mis en scène par Bernard Murat dans cette comédie absolument épatante, signée Judith Elmaleh (la sœur de Gad et Arié !) et Hadrien Raccah _(L’Invitation, Les Grandes Ambitions_…).

Un scénario cinq étoiles pour un texte aux multiples rebondissements inattendus !

Cette pièce est l’une des excellentes surprises de la saison théâtrale parisienne : voici une grande soirée de rires à laquelle nous vous convions au Colisée.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE [{« type »: « link », « value »: « https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=88081DD6-F87B-5563-A177-53EA54C8076E »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 24 07 07 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coliseeroubaix.com »}] Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:30:00+01:00

2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:30:00+01:00

Pièce de Théâtre comédie de boulevard près de Lille Places de théâtre au meilleur tarif

David Koskas