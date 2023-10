Le Lac des cygnes Le Colisée Roubaix, 27 janvier 2024, Roubaix.

Cette compagnie ukrainienne a été fondée en 2006 dans la ville côtière d’Odessa par Vladimir Troshenko, à la suite d’une invitation à jouer le Casse-Noisette de Tchaïkovski aux États-Unis.

Très vite, elle a bénéficié de l’expérience de maîtres tels que Natalia Makarova ou encore Rudolf Noureev.

The Ukrainian National Ballet of Odessa vient nous présenter sa version du Lac des cygnes : c’est l’excellence intemporelle et la virtuosité magistrale du corps de ballet qui sera présent sur notre scène.

Ce ballet, composé par Tchaïkovski entre 1875 et 1879, puise sa source dans d’anciennes légendes nordiques. L’œuvre que nous connaissons tous est créée en 1895 par Marius Petipa et Lev Ivanov et constitue le socle de toutes les versions qui suivront.

Aussi troublante que fascinante, elle conte l’histoire d’Odette, princesse ensorcelée en cygne blanc et d’Odile, son double maléfique, un cygne noir. Entre ces deux alter egos se trouve le jeune prince Siegfried, confus et aveuglé par ces créatures, sous l’emprise du magicien Rothbart.

Le résultat sur scène est bluffant ! Les costumes et décors sont fabriqués à la main, la chorégraphie est millimétrée. Cette troupe de 35 danseurs ukrainiens fait preuve de virtuosité et se montre époustouflante.

Venez assister au Colisée au ballet le plus représenté au monde, cette histoire d’amour universelle et intemporelle qui plaira aux petits comme aux grands !

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

