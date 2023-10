Sur la tête des enfants ! Le Colisée Roubaix, 16 janvier 2024, Roubaix.

Sur la tête des enfants ! Mardi 16 janvier 2024, 20h00 Le Colisée De 43 à 30€

Julie et Alban sont amoureux depuis exactement 9 ans, 11 mois et 15 jours.

Un soir, au début de leur histoire, ils s’étaient jurés dix ans de fidélité, « sur la tête des enfants ». À l’arrivée de la date fatidique, chacun se prépare à passer ce cap tant attendu et fait preuve de bonne conscience, de morale mais parfois, peut-être, d’un soupçon de mauvaise foi… Pas facile d’être superstitieux avec ce couple qui défie toute morale au cœur d’une spirale mensongère !

Ce marivaudage grinçant et rocambolesque est une véritable réflexion sur ce qu’est le couple de nos jours et surtout sur ce qu’implique l’engagement amoureux. La mise en scène de Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet, aussi originale qu’actuelle, sert le beau duo Marie Gillain / Pascal Elbé, attachant et complice. La comédienne a d’ailleurs été nommée pour le Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre Privé.

Avec ce casting aussi frais qu’attrayant, on se délecte de ce spectacle à l’humour piquant. Après la comédie Fallait pas le dire ! avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix, présentée au Colisée en mars 2023, cette nouvelle pièce sur le couple est légère et axée sur la fidélité, mais surtout sur la superstition. Le texte est vif, surprenant, intelligent et les acteurs rivalisent de charme et de mauvaise foi. Un excellent moment de théâtre !

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T20:00:00+01:00 – 2024-01-16T21:30:00+01:00

Comédie de boulevard près de Lille Pièce de théâtre comédie

Pascal Ito