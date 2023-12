Concert du Nouvel An Le Colisée Roubaix, 14 janvier 2024, Roubaix.

Concert du Nouvel An Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Le Colisée Infos et réservation à l’Office du Tourisme

Retrouvez les classes de Formation Musicale, le Département Danse et l’Orchestre d’Harmonie de Roubaix pour un concert dont seul le Conservatoire a le secret.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

