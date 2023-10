Thomas Fersen Le Colisée Roubaix, 20 décembre 2023, Roubaix.

Mon frère c’est Dieu sur Terre

Pour ce spectacle exceptionnel, Fersen nous plonge dans son enfance au cœur d’un Paris populaire des années 70, dévoilant les péripéties d’un mystérieux frère aîné.

Accompagné sur scène par trois musiciens – Cécile Bourcier au violon, Maryll Abbas à l’accordéon et Pierre Sangrà à la guitare – le chanteur nous livre la jalousie bienveillante d’un adolescent studieux envers un aîné au succès éclatant.

Entre le théâtre et le conte, son monologue rythmé et envoûtant, parfois chanté, nous transporte à travers les grandes étapes de l’adolescence, de l’adoration des bonbons et des peluches aux premières pulsions d’un jeune homme en pleine révolution sexuelle.

Cet artiste prodigieux tisse ainsi une frise chronologique universelle et fascinante, qui séduit un public transgénérationnel uni par l’émotion. Thomas Fersen démontre encore une fois son génie comme parolier, avec une peinture imagée, légèrement coquine mais jamais vulgaire, qui célèbre la fin de l’innocence et le début de l’ingratitude. Ne manquez pas cette immersion unique dans l’atmosphère intimiste et chaleureuse que Thomas Fersen parvient à créer sur scène. Un moment inoubliable à vivre absolument !

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

2023-12-20T20:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:20:00+01:00

