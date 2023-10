Drôle de genre Le Colisée Roubaix, 19 décembre 2023, Roubaix.

Drôle de genre Mardi 19 décembre, 20h00 Le Colisée De 46 à 33€

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans.

Leur vie, bien installée, tourne principalement autour de François et de sa carrière. Pourtant, lorsque Carla ouvre un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va être mise à mal. Et, comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant…

Ici, chacun prendra conscience de la valeur de ses croyances, de qui il est, et dévoilera son vrai visage dans un tourbillon de révélations et de quiproquos qui ébranlera assurément vos idées reçues !

D’Almodovar à Clem, de la comédie au cinéma d’auteur en passant par la danse et la chanson, Victoria Abril est une artiste aux mille visages, qui sait tout jouer avec un charme absolument irrésistible. Elle le prouve une fois de plus en incarnant Carla avec beaucoup de justesse et d’humour.

Lionnel Astier, inénarrable Léodagan de Kaamelott, est quant à lui parfait dans le rôle de François. Les deux jeunes comédiens, dont l’auteure Jade-Rose Parker sont eux aussi excellents.

Cette dernière a pris le parti courageux de la comédie pour aborder le thème de l’identité et de la tolérance. On s’interroge et on rit beaucoup dans ce feu d’artifices de gaieté et d’humour, parfois féroce.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

