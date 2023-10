Le Soldat Rose Le Colisée Roubaix, 15 décembre 2023, Roubaix.

Le Soldat Rose Vendredi 15 décembre, 20h00 Le Colisée De 43 à 30€

Le Soldat rose fête ses 15 ans cette année et fait son grand retour sur scène avec un NOUVEAU CASTING !

On se souvient de la version originale de 2006, chantée entre autres par Vanessa Paradis, Matthieu Chedid et Francis Cabrel. Celle-ci avait été récompensée en 2007 par une Victoire de la Musique pour cet album vendu à plus de 500 000 exemplaires.

Le Soldat Rose, c’est l’histoire du petit Joseph, un personnage lassé du monde des adultes et ayant décidé de se réfugier dans un grand magasin pour vivre avec les jouets. À la nuit tombée, ces jouets s’animent et l’un d’eux détonne particulièrement : un soldat rose, jouet incompris et mal-aimé des enfants.

Joseph va vivre une aventure inoubliable dans ce magasin à travers ses yeux d’enfant, à la rencontre de tous ces jouets vivants. C’est « un conte musical pour les enfants et ceux qui le sont restés ».

Cette nouvelle version 2023 conte la même histoire, avec quelques nouveautés. La mise en scène est signée Julien Alluguette, Molière 2018 du Spectacle Musical pour Histoire de soldat, il a mis en scène de nombreux spectacles jeune public.

Quant à la troupe d’interprètes, elle aussi est renouvelée, avec la présence de jeunes chanteurs et comédiens inoubliables.

Le Soldat Rose revêt son plus beau costume dans cette nouvelle mise en scène et vous attend nombreux au Colisée !

Musique de Louis Chedid

Avec : Merwan Benmansour, Juliette Cohen, Yoann Launay, Clara Poulet, Fanny Fourquez, Jérémy Petit, Océane Berland et Janis Palu.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE [{« type »: « link », « value »: « https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=5C655307-12DD-F0A8-FEF8-BC2745563B1C »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 24 07 07 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coliseeroubaix.com »}] Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

Musique de Louis Chedid Meilleur tarif pour le Soldat rose

DR