Malandain Ballet Biarritz : L’Oiseau de feu / Le Sacre du printemps Dimanche 10 décembre, 17h00 Le Colisée De 46 à 28 €

Avec sa création de L’Oiseau de feu, Thierry Malandain marque sa troisième rencontre avec le compositeur Igor Stravinsky. Il reprend la suite de concert de 1945, que Balanchine avait également chorégraphiée, pour présenter un Oiseau de feu porteur d’espoir.

Le phénix flamboyant, à l’allure presque christique, renaît de ses cendres et se révèle être un passeur de lumière, portant au cœur des hommes la consolation et l’espoir.

De son côté, Martin Harriague, dans la suite logique de ses récentes créations, poursuit son approche du rapport homme/nature avec un Sacre du printemps sauvage et puissant.

Le martèlement rythmique complexe de l’œuvre s’accorde avec le langage corporel du chorégraphe, qui fait disparaître tout lyrisme gestuel. Martin Harriague se concentre sur le mouvement primitif et les figures fractales par lesquels le groupe s’enroule, se déploie et se contracte, tel le vivant qui resurgit et se fraie partout un chemin avant d’exploser.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

