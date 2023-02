Murray Head Le Colisée, 7 décembre 2023, Roubaix.

Murray Head Jeudi 7 décembre, 20h00 Le Colisée

De 33 € à 46 €

C’est clair, en 2023, Murray est de retour. Mais au fond, était-il jamais parti ?

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

Depuis les années 1960, Murray Head s’est imposé comme un artiste complet, avec en partie émergée de son iceberg musical les énormes succès Say It Ain’t So Joe _et _One Night In Bangkok.

Signé à 17 ans sur le label EMI, il a 20 ans quand il joue son premier rôle majeur au cinéma (on le verra notamment dans Sunday, Bloody Sunday en 1971) et brûle les planches au théâtre dans Hair_et _Jésus Christ Superstar.

Depuis, Murray vit mille vies, comme acteur dans une vingtaine de films et autant de séries télé, auteur de bandes originales (dont deux pour Edouard Molinaro), écrivain (son autobiographie En Passant est sortie en 2011) et toujours chanteur, dans des comédies musicales, sur disque ou en live.

En 2012, il rend hommage à ses idoles avec My Back Pages où il reprend notamment Bob Dylan, les Who et Roxy Music.

En 2017, la ressortie de Nigel Lived, son album culte des seventies, lui donne l’envie de proposer à son public une rétrospective de sa carrière, entouré de musiciens virtuoses dont le génial guitariste Phil Palmer ainsi que le violoniste Geoffrey Richardson, la bassiste Jennifer Maidman et le batteur Ally McDougal.

Inaltérable pop star au long cours et aux inoubliables mélodies, Murray rassemble en concert plusieurs générations de fans. Et, en guise de cerise sur le gâteau, il interprétera durant sa nouvelle tournée l’intégralité de son album culte de 1975, Say It Ain’t So, dont bien sûr le hit single qui donna son nom à l’album et fut repris plus tard par le chanteur des Who, Roger Daltrey.

Rendez-vous pris en décembre au Colisée pour finir l’année en beauté avec le plus frenchie des chanteurs anglais.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00

2023-12-07T21:30:00+01:00

Photo MIke Ross