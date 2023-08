Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul Le Colisée Roubaix, 2 décembre 2023, Roubaix.

Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul Samedi 2 décembre, 20h00 Le Colisée De 27 à 17€

Les matchs d’impro se sont imposés au fil des saisons comme un rendez-vous attendu entre la ligue professionnelle d’improvisation de Marcq-en-Barœul et le public du Colisée toujours féru de leur énergie pétillante !

Les huit artistes improvisateurs, accompagnés d’un trio de musiciens et imprégnés des interactions avec le public, devront recourir à leurs multiples talents et faire appel à une énergie créative toujours plus folle. Charge à eux de créer des personnages, chanter à l’improviste ou encore parler en langues étrangères au gré des thématiques déconcertantes tirées au sort par l’arbitre.

Qui sortira vainqueur de cette joute artistique entre une nouvelle Équipe de France triée sur le volet, lancée en mars dernier sur la scène de la Cigale, et la Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul, rompue à l’exercice ?

Comme d’usage, ce sera au public de désigner l’équipe qui aura su tirer son épingle du jeu par son ingéniosité et son usage des bons mots et des gestes ! Surprises, joie communicative, humour, folie sont au programme de cette soirée festive !

Avec l’équipe de Marcq-en-Barœul : Pierre Lamotte (coach) | Estelle Boukni, Pascal Duclermortier, Samira Mameche et Jérémy Zylberberg (improvisateurs) Équipe de France : distribution en cours Pascal Goethals (maître de cérémonie) | Emmanuel Leroy (Arbitre) | Marlène Chombart, Sandrine Combres, Léandre Leroy et Siméon Leroy (assistants arbitres) | Simon Fache (clavier et direction musicale) | Yann Chapoutier (percussions) | Davis Rémi (guitares) | Jérémy Scherpereel (régie générale) | Xavier Leyssens (régie lumière) | Johann Simon (régie son)

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

