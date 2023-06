Dominique A Le Colisée Roubaix, 1 décembre 2023, Roubaix.

Dominique A Vendredi 1 décembre, 20h00 Le Colisée De 39 à 28€

Chef de file d’une certaine chanson minimaliste dès les années 90, Dominique A n’a eu de cesse de composer une musique dépouillée et des textes ciselés qui ne perdent jamais de vue les réalités du quotidien. L’adolescent solitaire, passionné de littérature et de musique punk et new wave, a fait son chemin discrètement et a écrit pour les plus grands, de Bashung à Daho.

Après quatorze albums, Dominique A n’a rien perdu de sa flamme. Son vibrato unique et ses éternelles scansions nous donnent toujours autant de frissons.

Son nouvel album, composé en groupe, donne la part belle aux musiciens et tient les machines les plus éloignées possibles du débat. À l’écoute des paroles, on y reconnaîtra ce monde qui change sans trop savoir ni pourquoi ni où il va, et auquel il faut s’adapter, ou pas.

Il en ressort un disque époustouflant de beauté et de convictions, qui fait sonner l’évidence et pose le timbre inimitable de Dominique A au cœur de tout, au centre d’un univers qu’on habite un peu plus à chaque écoute.

Sans jamais dévier de sa route et de ses envies, cet album fixe un moment de musique d’une honnêteté et d’une luminosité foudroyantes, qui porte l’œuvre du chanteur encore plus loin. Il viendra nous conter les nouvelles de ce Monde réel sur scène : la promesse d’un moment exceptionnel !

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs. En métro : Station Gare Jean Lebas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

Photographie : Jérôme Bonnet