L’Invention de nos vies Le Colisée Roubaix, 30 novembre 2023, Roubaix.

Tirée d’une histoire vraie, L’Invention de nos vies est d’abord le récit d’une grande réussite, tant professionnelle que sociale. Sam, jeune avocat français muté à New-York, va rapidement connaître le pouvoir et la gloire, au-delà de toutes ses espérances. Il va gravir les échelons du pouvoir, de la notoriété et du succès, jusqu’à se marier avec la fille de l’une des plus grandes fortunes juives des Etats-Unis.

Mais, cette trajectoire météorique repose sur une imposture initiale, un secret que Sam n’aurait dévoilé sous aucun prétexte. Samir, de son vrai prénom, a volé son identité et ses origines juives à Samuel, son ancien meilleur ami devenu un écrivain raté.

La pièce s’ouvre alors que Samuel va retrouver Sam/Samir et tout va basculer. Les situations s’enchaînent au même rythme que les meilleures séries télévisées, le suspense monte crescendo dans la salle à la même vitesse que le pouls de Sam…

Comment va-t-il s’en sortir ?

C’est Valentin de Carbonnières (qui a remporté en 2019, le Molière de la révélation masculine) qui endosse avec brio le rôle de Sam. Préparez-vous à rester suspendu jusqu’au dénouement final, emportés par les rebondissements et les émotions intenses de cette histoire haletante.

Avec : Valentin de Carbonnières, Mathieu Alexandre, Yannis Baraban, Nassima Benchicou, Brigitte Guedj, Kevin Rouxel et Elisabeth Ventura | Mehdi Bourayou (création sonore) | Cyril Manetta (création lumière) | Marion Rebmann (costumes) | Caroline Mexme (scénographie) | Stéphanie Froeliger (assistante mise en scène) | Johan Nus (soutien chorégraphique)

Adaptation de Leslie Menahem et Johanna Boyé

Mise en scèneJohanna Boyé

Le roman L’Invention de nos vies de Karine Tuil est paru aux éditions Grasset

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

