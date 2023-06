Arthur H Le Colisée Roubaix, 23 novembre 2023, Roubaix.

Après La Boxeuse amoureuse qui avait déjà rencontré un très large public, l’heure semble venue pour Arthur H de faire connaître plus largement encore son talent, sa plume et la générosité qu’il sait si bien montrer sur scène.

Son nouvel opus La Vie – disque-film, œuvre collective, conçu avec Léonore Mercier, artiste contemporaine, et Nicolas Repac, son acolyte de toujours – est un périple initiatique à travers les différentes étapes de l’existence et les écueils qui peuvent l’entraver.

Les paroles des différents titres s’écoulent comme des vers de poèmes, et Arthur H, tel un conteur, n’a pas son pareil pour narrer des histoires entre ombre et lumière. Sa plume oscille toujours entre humour et audace : il raconte l’amour, l’amitié, les secrets de famille, mais aussi l’existence dans ce qu’elle a de plus complexe parfois.

Cette tournée s’annonce comme un partage, une célébration de la vie, une ode au bonheur de vivre dans la joie d’une rencontre généreuse, enthousiaste, communicative.

Découvrir Arthur H sur scène est une expérience que l’on n’oublie pas.

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

