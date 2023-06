Les Étoiles du piano Le Colisée Roubaix, 18 novembre 2023, Roubaix.

Les Étoiles du Piano, concours international de piano des Hauts de France, réunit les meilleurs jeunes pianistes, âgés de 18 à 30 ans, pour une semaine de compétition au conservatoire de Roubaix. Les cinq lauréats de cette compétition exigeante, mais néanmoins chaleureuse à l’image des gens du Nord, sont désignés par un jury exceptionnel : Akemi Alink, Ewa Kupiec, Leon Mc Cawley, Ramzi Yassa, et Vladimir Soultanov, président du jury. Pour clôturer la semaine de concours, la soirée de récital et concert des lauréats au Colisée est l’occasion de découvrir les personnalités pianistiques très variées des jeunes espoirs qui seront les grands noms de demain. L’orchestre de Picardie, sous la direction de Simon Proust, accompagnera les lauréats pour ce prestigieux rendez-vous musical qui allie talent, partage et remise de prix. Cinq pianistes d’exception vous offriront ce soir-là un fabuleux voyage musical international, venez nombreux profiter de cette soirée d’excellence musicale !

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs. En métro : Station Gare Jean Lebas.

