Nils Frahm Mardi 14 novembre, 20h00 Le Colisée

40 € catégorie 1 et 33 € catégorie 2

Bienvenue au cœur de la tournée européenne de ce pianiste, producteur et compositeur de talent installé à Berlin.

Il s’arrête à Roubaix pour nous offrir un moment musical inédit qui s’annonce mémorable.

Nils Frahm : immédiatement ce nom évoque aux mélomanes avertis le musicien exceptionnel qui se joue de la frontière entre musique électronique et musique classique.

Avec sa façon atypique d’approcher un instrument séculaire, joué de manière contemplative et intime, ses ambiances sonores faites de textures et d’electronica atmosphérique, Nils rassemble de nombreux fans à travers le monde et ses concerts affichent régulièrement complet.

Aujourd’hui au Colisée, il nous présente une toute nouvelle musique oscillant entre l’ambiant, l’électronique et l’expérimental. Si vous n’avez jamais assisté à l’un de ses concerts, attendez-vous aussi à être surpris par ses dons fascinants de performeur live.

Avec Le TOURCOING JAZZ et L’AÉRONEF



