Garou Le Colisée Roubaix, 10 novembre 2023, Roubaix.

Garou Vendredi 10 novembre, 20h00 Le Colisée De 49 à 35€

Avec sa voix profonde et inimitable, Garou s’est imposé comme l’un des visages familiers, originals et attachants de la musique francophone. Il doit sa notoriété à des titres comme Sous le vent, Belle ou Seul et à ses grandes tournées qui l’ont amené à chanter au Canada, en Belgique, en Russie, en Pologne, au Liban, en République Tchèque ou encore en Tunisie…

Sa discographie est éclectique, reflet de ses inspirations multiples mêlant blues, folk, jazz, pop et soul. Il est l’un de ces artistes avec lequel on ressent tous une certaine proximité, que l’on ait été bercé par ses chansons dès le plus jeune âge, passionné de la comédie musicale Notre Dame de Paris ou encore téléspectateur fidèle de l’émission The Voice dont il était l’un des juges.

L’incroyable showman à la voix rauque si distinctive donnera de nouvelles couleurs à ses chansons, tout en mettant à l’honneur plusieurs de ses idoles, dont évidemment Joe Dassin auquel il a consacré son dernier album.

Un concert généreux qui promet une communion intense avec le public du Colisée.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d'infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

Photographie EcranDart / Pierre Manning